- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu (55 de ani), i-a raspuns cantaretului Dan Bittman si a tinut sa ii arate, in versuri, ca o parte din declaratiile sale cu privire la pandemia de COVID-19 au fost suparatoare.

- Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu (55 de ani), le-a dedicat o poezie tuturor celor care nu vor sa poarte masca de protectie. Versurile cantaretului vin dupa ce solistul Dan Bittman a facut declaratii controversate privind pandemia de COVID-19.

- Declarațiile halucinante pe care Dan Bittman le-a facut in cadrul unui interviu pentru Gandul Live sunt virale și foarte criticate. Solistul de la Holograf a spus ca nu iși mai dorește sa traiasca in pandemie, cu atatea restricții și pune la indoiala statisticile autoritaților in legatura cu Covid-19,…

- Dan Bittman s-a aratat revoltat de noile restricții și de modul in care autoritațile au gestionat pandemia de COVID-19. Solistul trupei Holograf a facut acuzații dure și afirmații șocante cu privire la situația actuala. Dupa anunțarea noile restricții pentru limitarea raspandirii noului coronavirus,…

- Indragitul solist al trupei „Holograf” , Dan Bittman, manifesta revolta absoluta fața de noile restricțiile impuse de autoritați, cu forța. Acesta a dezvaluit ca, deși crede in existența virusului, la nivel de conducere a țarii au loc multe exagerari și povești pentru a baga spaima in oameni. „Incepeți…

- Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, susține ca masurile restrictive luate de Guvern din cauza pandemiei de Covid-19 fac mult rau tuturor și le cere oamenilor sa gandeasca cu mințile lor. Bittman arata ca acest virus a ucis cate mii de oameni in 9 luni de zile, dar nici aceștia nu sunt 100% morți…

