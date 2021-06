Stiri pe aceeasi tema

- Brother Leo s-a lansat in muzica cu single-ul„ Strangers On An Island “, un banger produs de legenda britanica a muzicii dance, Fatboy Slim. De atunci a lucrat cu unii dintre cei mai mari compozitori și producatori de pe tot globul. Music Week l-a desemnat ca „New Wave” in 2020, descriindu-l ca fiind…

- Ionuț Merkez, numit de fani si Maluma de Romania, iși surprinde admiratorii cu o colaborare inedita și lanseaza, alaturi de Livia Pop, "Pentru noi , o piesa sensibila despre iubire, cu un vibe pozitiv, care te duce pe culmile fericirii.

- Grupul Migos a revenit cu un track nou, “Straightenin”, care va fi inclus pe urmatorul album, Culture III. Piesa “Straightenin” vine insoțita de un videoclip care ii gasește pe membrii Migos inconjurati de prietenii lor și de mașini de lux. “Turn a pandemic into a bandemic / You know that’s the shit…

- Indragita interpreta Carmen de la Salciua a lansat, zilele trecute, o melodie populara alaturi de Ansamblul „Bradeana” din Campeni. „M-am intors puțin la muzica mea de suflet… muzica populara. Sper sa va placa aceasta melodie de joc și voie buna și sa o ascultați atunci cand va petreceți ! Mulțumesc…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Interpreta de succes Alisha Mitza recent a lansat o noua piesa – intitulata “Draga mama, azi e ziua ta” informeaza Moldova9.com. Piesa noua este dedicata tuturor mamelor din univers” – dezvaluie interpreta. De menționat ca, versurile sunt scrise de Alisha Mitza, Cezar Ciucium și Mihai Ciucium. Muzica…

- In timp ce single-ul anterior, “Drivers License”, stabileste numeroase recorduri pe platformele de streaming, unde ocupa primul loc, a primit certificari de aur, platina sau dubla platina pentru vanzari si este, de cinci saptamani consecutiv, pe primul loc in topul radio, Olivia Rodrigo surprinde publicul…

- Trupa timișoreana Dordeduh a lansat videoclipul piesei Descant, melodie care anunța albumul discografic „Har”, programat sa apara in data de 14 mai la casa de discuri germana Prophecy Productions. Trupa alcatuita din Edmond „Huppogrammos” Karban (voce, chitari și alte instrumente), Cristian „Sol Faur”…