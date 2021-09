Solista Niculina Stoican, îngropată în datorii de afacerea sa cu apă minerală Aventura cunoscutei soliste de muzica populara Niculina Stoican in lumea anteprenoriala a lasat-o pe artista cu datorii de sute de mii de euro. Artistei (50 de ani), ce s-a facut cunoscuta prin melodii ”de pahar”, i-a venit ideea de a face bani din vanzarea apei minerale, astfel incat ”sa iasa” un șpriț bun. A reușit sa acceseze fonduri europene (a primit o finațare de circa 73.000 euro, fonduri nerambursabile, prin programul “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-intreprinderilor”, cu care a reușit sa cumpere echipamente speciale de ultima generație), pentru exploatarea izvorului Izverna,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Il mai știi de Dragoș Moștenescu, simpaticul Costel din ”La Bloc”? La 54 de ani, comediantul și muzicianul și-a mutat viața in Londra. Moștenescu a luat o decizie radicala impreuna cu soția sa. Și-au vandut vila pe care o aveau in Baneasa, și, impreuna cu copiii s-au mutat in Marea Britanie unde au…

- Mai mut de 60% dintre cetațenii straini opriți la frontiera Marii Britanii sunt romani. O statistica arata ca dupa Brexit, polițiștii de frontiera britanici au oprit și interogat mai mulți romani decat alți straini. Datele ridica semne de intrebare in ceea ce privește o posibila discriminare. Potrivit…

- In aceasta vara, Pedro Rodriguez (34 de ani) a devenit al 7-lea jucator transferat de Lazio chiar de la marea rivala AS Roma. Spaniolul, care mai are in CV echipe precum Barcelona și Chelsea, dar și peste 25 de trofee cucerite alaturi de echipele menționate și naționala Spaniei, a ajuns la AS Roma in…

- Dupa ce și-a vandut un apartament de lux din țara, in speranța ca se va muta peste hotare, ei bine, iata ca acum planurile lui Carmen Șerban s-au schimbat. Artista nu mai pleaca la Londra, cel puțin pentru moment, caci, spune ea, pandemia a ingreunat procesul de cumpararea a unei locuințe.

- Mediafax a publicat, duminica, un dosar din statul Iowa impotriva lui Florin Citu, deschis in anul 2008, la 6 ani dupa plecarea acestuia din SUA, pentru neplata unei datorii de aproape 7.000 de dolari la Maryland National Bank. Dupa 7 luni de la chemarea in judecata, recuperatorii renunta la proces.…

- Primaria Constanta a emis o instiintare publica catre societatea Scapino SRL, avand in vedere ca operatorul economic datoreaza plata taxelor aferente desfasurarii activitatii economice cu caracter temporar, pentru unitatea tip "terasa Serviciul autorizare activitati economice din cadrul Primariei municipiului…

- Vila cocheta pe care cantareața de muzica populara Anuța Motofelea a ridicat-o intr-o zona retrasa din Bistrița, a fost prezentata la Pro Tv, la Maruța. Artista are propria baie, dar și propriul dressing, care adapostește zeci de perechi de pantofi de firma. Vila a fost ridicata in urma cu 5 ani, intr-o…

- Petrica Mațu Stoian s-a apucat de cultivat capșuni. Cantarețul care a strans o avere maricica in ultimii 30 de ani, a investit puternic in agricultura, in acesta afacere profitabila și in Romania. Are un teren generos in satul natal, Izverna, județul Mehedinți, moștenit de la parinții sai, iar capșunile…