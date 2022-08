Stiri pe aceeasi tema

- „Eu am citit in presa, eu nu am primit oficial un material de la Ministerul de Finante. Acum, daca cei din presa sunt mai bine informati decat membrii Guvernului, ce sa zic? Eu stiu ca avem maine o sedinta de Guvern, la ora 11.00. Si mai stiu ca toata coalitia sustine proiectul Romania educata si legile…

- ”Autostrada A0 intre DN5 si DN6 NU va fi gata anul acesta! Se pare ca doar noua ne-a pasat de cei aproximativ 10 kilometri dintre Jilava si Bragadiru, parte din lotul 2 al Autostrazii A0 Sud, noua centura a Capitalei. Desi la inceput de an era perfect fezabil sa circulam pe primii kilometri ai autostrazii-inel…

- Sorin Oprescu nu va fi extradat in Romania, au decis autoritațile din Grecia, avand in vedere condițiile din inchisorile din țara noastra și starea de sanatate a fostului edil. Fostul primar al Bucureștiului ramane astfel liber in Grecia. Analizand motivele care au stat la baza condamnarii fostului…

- Curtea de Apel din Atena a respins cererea Romaniei de extradare a lui Sorin Oprescu, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Astfel, fostul primar al Bucurestiului ramane liber in Grecia. Sorin Oprescu nu va fi extradat din Grecia, din cauza conditiilor de detentie din inchisorile din Romania.…

- Locuințele viitorului vor avea panouri fotovoltaice și pompe de caldura individuale, purificatoare de aer și rețele electrice smart. Și, chiar daca poate parea greu de crezut, aceste case verzi vor fi la bloc și sunt deja incluse in cel mai ecologic proiect imobiliar, putand fi contractate inca din…

- Aproximativ 100 de refugiați din Ucraina, in majoritate femei și copii, sunt nevoiți sa paraseasca spațiile de cazare puse la dispoziție de Grupul Școlar Energetic din Sectorul 5 al Capitalei, pentru ca de luni incep pregatirile pentru Bacalaureat. „Avem doua camine corespunzatoare in Ilfov și ii vom…

- Membrii Asociației Pro Infrastructura au analizat șantierul unui segment vital de infrastructura al Romaniei - autostrada A0 Nord, lotul 2.In vreme ce lucrarile la partea sudica a autostrazii circulare a Bucureștiului inainteaza in ritm bun, tronsonul proiectat in nord este inca impotmolit…