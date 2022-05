Solist de trupă rock: „Patria nu este fundul președintelui care trebuie pupat” Liderul trupei ruse de muzica rock „DDT”, Iuri Șevciuc, a facut comentarii la adresa lui Putin in timpul unui concert. Artistul a anunțat de pe scena in fața publicului ca „patria nu este fundul președintelui care trebuie pupat”. Reacția publicului in urma afirmațiilor facute de solist a fost una pozitiva. Spectatorii au inceput sa aplaude in timpul spectacolului care a avut loc la Ufa. In pauza din timpul concertului, Iuri Șevciuc a povestit de pe scena despre propria ințelegere a patriotismului și despre intamplarile actuale din Rusia. In opinia lui, patria ar trebui vazuta in cetațenii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

