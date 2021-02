Solidaritatea Sanitară protestează pe 1 şi 2 martie la porţile Parlamentului Federatia "Solidaritatea Sanitara" va protesta, luni si marti, la Parlament, in zilele in care sunt programate dezbaterea si aprobarea in plen a proiectului de Lege pentru bugetul de stat pe 2021, scopul fiind determinarea parlamentarilor sa adopte amendamentele care contin modificarile ce corespund revendicarilor sindicalistilor, respectiv cresterea sumelor dedicate sanatatii si alocarea banilor necesari pentru respectarea drepturilor lucratorilor din domeniu.



