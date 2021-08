Solidaritatea Sanitară cere stoparea angajărilor din Sănătate pe pile și pe bani Federația Solidaritatea Sanitara a cerut Ministerului Sanatații organizarea de concursuri naționale pentru ocuparea posturilor din sistemul public de Sanatate, atat pentru medici, cat și pentru asistente, infirmiere și brancardieri. Sindicaliștii vor astfel sa stopeze angajarile pe pile și pe bani care se fac in sistemul public. Ca sa obții un post de asistent medical pe […] The post Solidaritatea Sanitara cere stoparea angajarilor din Sanatate pe pile și pe bani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

