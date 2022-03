Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea din Berlin i-a avertizat pe refugiatii ucraineni sa nu accepte oferte de bani si de gazduire pe care le-ar putea primi in gara principala din oras, din cauza preocuparilor ca ar putea fi atrasi in prostitutie fortata sau alte forme de trafic de fiinte umane, relateaza luni Reuters.…

- Sustinerea si mobilizarea impresionanta a romanilor pentru zecile de mii de refugiati ucraineni au atras atentia presei internationale, nu putine fiind publicatiile de top de pe glob ce au scris in termeni laudativi despre empatia romanilor.

- Marea coaliție de guvernare din Romania va rezista cel putin pana la alegerile generale din 2024, in ciuda unor divergente de politica, si se va folosi de majoritatea sa parlamentara pentru a implementa reforme pe termen lung, a declarat miercuri presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un interviu pentru…

- Ministerul de Externe din Grecia a cerut tuturor cetațenilor sai sa plece „imediat” din Ucraina. Potrivit acestuia, doi expatriați greci au fost uciși și alți doi au fost grav raniți de soldații ucraineni. Incidentul s-a produs in apropiere de prima linie a conflictului cu forțele separatiste pro-ruse.…

- O substanta interzisa ar fi fost depistata in sangele patinatoarei din Rusia, Kamila Valieva, dupa cum a anunțat presa moscovita. Considerata „noua tarina” a patinajului artistic, Valieva a facut senzatie la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde a reusit o saritura cvadrupla. Presa de la Moscova scrie…

- Louie Anderson, un actor american de comedie recompensat cu trei premii Emmy, scriitor, interpret de stand-up si prezentator TV, a murit vineri dimineata la varsta de 68 de ani din cauza unui cancer, informeaza Reuters. Decesul artistului american a fost confirmat de agentul sau de presa pentru…

- Ianis Hagi, laudat din nou de presa internaționala. Internaționalul roman a fost titular și in ultima partida din acest an a echipei sale, Rangers. Campioana Scoției a trecut cu 2-0 de St.Mirren și ocupa primul loc in Premiership, cu 6 puncte avans fața de rivalii de la Celtic. Ianis Hagi a fost schimbat…

- Cel puțin 27 de persoane au murit in urma unui incendiu care s-a produs, vineri, la o clinica de psihiatrie din orașul japonez Osaka. Presa locala scrie ca poliția suspecteaza ca focul ar fi fost pus intenționat, scrie Reuters.