- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters.

- Politia ceha este in cautarea a doi barbati rusi, suspectati a fi agenti GRU, responsabili de explozia unui depozit de munitii din Cehia in 2014. Anuntul a fost facut in contextul expulzarii a 18 diplomati rusi din Cehia. In replica, Rusia a anuntat ca va expulza 20 de diplomati ai Republicii Cehe de…

- Dupa ce Statele Unite au anuntat, joi, mai multe sanctiuni financiare impotriva Rusiei, precum si expluzare a zeci de diplomati ai Moscovei, Polonia s-a solidarizat cu eforturile Washingtonului si a expluzat trei diplomati rusi.

