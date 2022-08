Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina este cel mai periculos moment pentru Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, iar Rusiei nu trebuie sa i se permita sa caștige, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Pentru a impiedica Moscova sa reușeasca, NATO și țarile membre…

- In Gagauzia dominata de pro-ruși a demarat un proces de colectare a semnaturilor de la locuitorii regiunii, pentru o adresare catre prim-ministrul Federației Ruse. Inițiativa aparține organizatorilor acțiunilor de protest din autonomie. „Rezoluția adoptata la proteste a fost inregistrata de Comitetul…

- Forțele proruse, dar și toate gruparile criminale și corupte din Republica Moldova, au facut un front comun cu scopul de a da jos actuala guvernare. Ei se folosesc de situația economica actuala pentru a crea destabilizari in societate. Declarațiile au fost facute de catre președinta Maia Sandu in cadrul…

- Teama de o reducere completa a aprovizionarii cu gaze rusești este in creștere in toata Europa și in special in Germania, unde este prevazut ca iarna viitoare va fi „rece, intunecata și scumpa”, dupa cum a titrat ediția de weekend a ziarului economic „Handelsblatt”, imortalizand Poarta Brandenburg devenita…

- Țarile membre ale Uniunii Europene trebuie sa faca planuri de urgența pentru a fi pregatite pentru situația in care Rusia intrerupe total livrarile de gaze naturale, a avertizat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de Associated Press . UE a impus deja sancțiuni Rusiei ca raspuns…

- „Romana a fost recunoscuta limba de stat in Moldova. Iar Transnistria raspunde prin introducerea legislației Federației Ruse. La Chișinau cred ca astfel vor pastra integritatea țarii) ? ” – a scris Rogozin pe rețelele de socializare in anul 2013. Referințe: Curtea Constituționala a dat un verdict ISTORIC:…

- La 3 luni dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia The New York Times a publicat articolul „Razboiul din Ucraina devine complicat in timp ce America nu este pregatita”, care a determinat un val de critici in spațiul informațional din Ucraina. Mai mulți politologi, jurnaliști și politicieni au inceput…