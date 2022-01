Stiri pe aceeasi tema

- „Ziarul de Iasi" a consultat o serie de experti in domeniul organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor in administratia publica, care au confirmat ca nu au existat conditii restrictive pentru concursul de ocupare a postului de director general administrativ adjunct la UAIC, la care s-a inscris…

- Sunt clipe dureroase pentru familia Ioanei Vanesa Burlacu, tanara ucisa cu 33 de lovituri de cuțit in locuința din Iași. Astazi fata de 23 de ani e condusa pe ultimul drum. Zeci de persoane au venit sa-i aduca un ultim omagiu.

- Campania de Craciun a Ziarului de Iasi continua, iar datorita generozitatii de pana acum a iesenilor, avem incredere ca vom putea sa le achizitionam daruri de Sarbatori si celor 65 de elevi de gimnaziu, fratii mai mari ai celor 111 copii de gradinita si din clasele primare de la Ursoaia, Avantu si Romanesti.…

- Fondatorul asociatiei Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Dan Radu, sustine ca, daca proiectul autostrazii A8 va fi tratat cu dezinteres de ministrul PSD al Transporturilor, vor fi organizate proteste ce pot duce pana la blocarea unor drumuri importante. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu,…

- "In data de 06.12.2021, ca urmare a unui apel la 112, pompierii romașcani cu doua autospeciale de stingere impreuna cu voluntari din cadrul SVSU Secuieni au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o casa din localitatea Barjoveni.La sosirea fortelor de interventie, incendiul…

- O tragedie de proporții a zguduit Bulgaria cu cateva ore in urma! Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc. Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei. Din nefericire, printre victime se numara și mai mulți copii. Iata cum s-a intamplat,…

- Lora e una dintre cele mai iubite și cunoscute cantarețe din Romania. Se bucura de un succes uriaș pe plan profesional. Mulți dintre fanii ei nu cunosc insa ce drama a trait in viața personala. Cantareața in varsta de 39 de ani și-a pierdut ambii parinți, a suferit mult. Invitata in podcastul lui Catalin…