- Intr-o ședința de indata care a avut loc astazi, Consiliul Județean Prahova a probat rectificarea bugetara in vederea alocarii de fonduri pentru achiziționarea unor dotari necesare Spitalului Județean din Ploiești, in contextul epidemiei de Covid-19. "Proiectul de hotarare inițiat de președintele…

- Continua la nivel local luarea de masuri pentru a preveni apariția și raspandirea coronavirusului. Daca la inceputul acestei saptamani erau zero persoane in carantina la nivelul centrelor din Gorj, joi erau 44 de cetațeni din intreaga țara in centre de carantina din județ. Timp de 14 zile, aceștia vor…

- V. Stoica Evoluția cazurilor de coronavirus la nivel național impune instituirea unor masuri speciale, astfel incat și la nivelul județului Prahova sa fie pregatite spațiile necesare acordarii asistenței medicale pentru bolnavii in stare grava. Unele dintre spațiile reabilitate la Spitalul Județean…

- Ieri, se aflau in autoizolare la domiciliu 12 persoane venite din tarile in care au fost confirmate imbolnaviri N. Dumitrescu In contextul in care, la nivel national, au fost stabilite o serie de masuri privind reducerea riscului aparitiei imbolnavirilor cu coronavirus, si in Prahova au fost luate…

- Violeta Stoica Reabilitarea cladirii Spitalului Județean de Urgența Ploiești, din strada Gageni, se apropie de final, la aproximativ doi ani de la inceperea lucrarilor. Muncitorii mai au puțin de lucru la parterul spitalului, urmand ca totul sa fie incheiat odata cu reabilitarea casei scarilor, putandu-se…

- Doua noi contracte de finantare au fost semnate ieri, pentru Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiești și pentru Spitalul Orașenesc Valenii de Munte Violeta Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, și primarul orașului Valenii de Munte, Florin Constantin, au semnat ieri – impreuna…