- Mai multe fotografii care arata condițiile greu de imaginat dintr-un centru de carantina din Calafat au fost postate pe o pagina de facebook a unei persoane din Craiova care in noaptea de duminica spre luni a venit din Italia. Barbatul a gasit gongi in camera, lenjerie murdara, pereți distruși de igrasie…

- Hanul Dragodana, situat pe DN 72, in padurea Dragodana, la cațiva kilometri de satele Dragonada și Picior de Munte, devine Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Dupa Hotel Ceres, și Hanul Dragodana devine centru de carantina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zilele trecute, Zoo Melbourne a-nceput sa transmita live din țarcurile rezidenților sai, pentru ca oamenii aflați in izolate din cauza pandemiei de Covid-19 sa poata urmari de acasa ce se intampla cu animalele. Vedeta gradinii zoologice a devenit insa, in mod surprinzator, unul dintre angajați, scrie…

- Doi buzoieni s-au ales cu dosare penale pentru ca au fugit, unul dintr-un centru de carantina și unul din izolatorul aflat la UPU a Spitalului Județean. In cazul unui barbat aflat intr-un centru de carantina, jandarmii buzoieni au intocmit documentele de constatare pentru infracțiunea de “zadarnicirea…

- O persoana aflata in autoizolare a fost transferata intr-un centru de carantina, dupa ce politistii au constatat ca nu a respectat conditiile impuse de lege, a declarat, luni, prefectul George Lazar.De asemenea, politistii au aplicat 21 de amenzi in valoare de 29,000 lei, dintre care 13 unor…

- Un scandal a izbucnit marti seara, intr-un centru de carantina din judetul Arges, intre trei barbati, fiind nevoie de interventia jandarmilor pentru calmarea situatiei. Cei trei sunt cercetati pentru zadarnicirea combaterii bolilor deoarece nu au respectat masurile de carantina si au parasit camerele…

- ”Avem parte de o reacție impresionanta a firmelor private. Hilton ne-a oferit cazare, eMag, maști și multa lume vrea sa se implice”, a relatat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații intr-o discuție cu ziarul.”McDonald's s-au oferit ei sa duca mancare in toate cele 26 de orașe unde avem…

- Prefectura Constanta a anuntat, joi, ca 18 persoane se afla in carantina la nivelul judetului, in urma masurilor luate pentru prevenirea infectarii cu coronavirus, 13 dintre acestea aflandu-se la bordul unei nave din port, iar cinci intr-un centru amenajate de autoritati in acest sens. Niciuna dintre…