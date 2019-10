Jucatorii echipei FC Barcelona ar fi fost dispusi sa-si reevalueze contractele pentru a ajuta clubul sa-l readuca pe Neymar de la Paris Saint-Germain in vara, a afirmat fundasul Gerard Pique, potrivit news.ro.

"Noi am propus presedintelui sa revizuim contractele pentru ca stiam ca este o problema cu fair-play-ul financiar. In loc sa primim ce ni se datora in acest an, am fi putut transfera suma pentru al doilea, al treilea sau al patrulea an, doar ca Ney sa revina", a declarat Piqque la Cadena Ser.

Citește și: Rareș Bogdan: In secunda in care vom avea guvernul valid sper din tot…