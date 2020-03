Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul pentru adulti a transmis joi ca utilizatorii aflati in carantina pot primi gratuit acces la serviciul premium si ca va face donatii Italiei pentru a o sprijini in criza provocata de coronavirus. „Pornhub doneaza veniturile din luna martie obtinute din Modelhub pentru a sprijini Italia in aceasta…

- Noua experti chinezi in coronavirus si mai multe tone de ajutoare sanitare au sosit joi seara la Roma la bordul unui avion special pentru a veni in sprijinul Italiei, tara europeana cea mai afectata de epidemie, transmite AFP, citand surse aeroportuare, informeaza AGERPRES . China, de unde a pornit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis omologului sau italian, Luigi Di Maio, un mesaj de solidaritate cu poporul italian in contextul masurilor pentru combaterea epidemiei de COVID-19 si a subliniat importanta respectarii drepturilor si beneficiilor prevazute de legislatia UE pentru…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a scris pe pagina sa de Facebook ca dobanzile scad, datorita faptului ca investitorii au incredere in guvernul PNL. „Dobanzile SCAD pentru ca investorii au incredere...

- Antrenorul Jurgen Klinsmann a anunțat, marți, pe Facebook, ca și-a reziliat contractul cu Hertha Berlin. El a rezistat pe banca echipei doar 10 partide, in care a obținut 3 victorii, potrivit Mediafax.Jurgen Klinsmann a rezistat mai putin de trei luni pe banca celor de la Hertha Berlin. In…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov. Orban a subliniat ca exista doar doua modalitati de finantare, si anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat.…