Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe asociatii civice participa, sambata, la o manifestatie de solidaritate cu poporul ucrainean in fata Ambasadei Ucrainei la Bucuresti. S-a scandat „Ucraina” si Zelenski”, fiind intonat imnul tarii vecine.

- Papa Francisc a efectuat, vineri, o vizita la Ambasada Rusiei, in apropiere de Sfantul Scaun, pentru a-si ”manifesta ingrijorarea fata de razboiul” din Ucraina, anunta Vaticanul, relateaza AFP. Suveranul Pontif s-a intalnit cu ambasadorul rus Aleksandr Avdeiev timp de ”peste o jumatate de ora”. Papa…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, o convorbire telefonica, despre situatia din Ucraina, cu omologul sau, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Prim-ministrul a trasmis, intr-un mesaj pe Twitter, ca Romania isi ajuta vecinii si sprijina independenta si suveranitatea Ucrainei. „Solidaritate si sprijin…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Partidul AUR organizeaza, joi, un protest in fața Ambasadei Federației Ruse la București, pentru a condamna invazia militara in Ucraina. „Condamnam invazia militara a Rusiei in Ucraina. Suntem ingrijorați de soarta etnicilor romani de acolo și de amenințarile repetate asupra teritoriului Romaniei. AUR…

- O invazie rusa in Ucraina ar putea fi declanșata in orice moment, inclusiv in aceasta saptamana, a declarat, luni seara, un oficial al Casei Albe. Karine Jean-Pierre, adjuncta secretarului de presa al Casei Albe, a declarat la un briefing de presa ca Statele Unite „știu foarte bine” ce se petrece in…

- Romania iși repatriaza familiile diplomaților din ambasada Romaniei la Kiev, de teama unei eventuale invazii militare a Rusiei in Ucraina, transmite Antena 3. Romania nu este prima țara care iși retrage personalul neesențial de la Kiev, acțiuni asemnatoare fiind intreprinse atat de SUA și Israel, cat…

- Politia din Ucraina a arestat un grup de persoane suspectate ca pregateau revolte in masa in Kiev si in alte orase din Ucraina, pentru a provoca instabilitate, a anuntat ministrul de interne de la Kiev, Denis Monastirskii. Anunțul vine in contextul escaladarii tensiunilor cu Rusia. SUA si alte tari…