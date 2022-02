Stiri pe aceeasi tema

- Participantii au afisat bannere cu mesaje de sustinere a ucrainenilor si a pacii, au aprins lumanari si au cantat, relateaza Agerpres.Printre participanti s-au numarat si multi studenti straini care studiaza la Cluj.„O miscare civica transnationala impotriva agresiunii asupra unui stat suveran este…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, joi, cu omologul sau ucrainean, Denis Smihal, o convorbire telefonica, in cadrul careia a transmis un mesaj de solidaritate si sprijin impotriva „agresiunii militare ilegale” a Rusiei. „Am avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Ucrainei, Denis Smihal. Solidaritate…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei. Florin Citu a precizat ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia, transmite dpa. “Astazi pot spune ca, chiar si in cazul unei intreruperi…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Majoritatea europenilor cred ca Rusia va invada Ucraina in 2022 și considera ca atat Uniunea Europeana cat și NATO ar trebui sa susțina Kievul, potrivit unui studiu citat miercuri de The Guardian, citeaza hotnews.ro.

- O delegatie de oficiali americani de rang inalt se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea potentialelor sanctiuni pe care Washingtonul si aliatii sai le-ar putea lua in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, informeaza Reuters.

- Mii de oameni au ieșit, sambata, pe strazi in al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. Aceștia afișau mesaje precum „Harkov este Ucraina” și „opriți agresiunea Rusiei”, in contextul in care țara se pregatește de o posibila ofensiva militara a Rusiei, transmite Reuters.