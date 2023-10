Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat dintre Israel și Hamas, izbucnit sambata dimineața, odata cu atacul militanților palestinieni, a pus intr-o lumina proasta X, platforma de socializare cunoscuta anterior ca Twitter. Mai multe studii realizate de cercetatorii care au analizat conținutul de pe rețeaua de socializare arata…

- Armele folosite de Hamas, donate de talibani dupa plecarea SUA din Afganistan? Donald Trump Jr. susține aceasta teorie - VIDEODonald John Trump Jr., fiul fostului președinte Donald Trump, susține ca armele folosite de Hamas in atacul din Israel seamana foarte mult cu armele americane lasate de SUA talibanilor…

- Hezbollah amenința ca va ataca pozițiile americane din Orientul Mijlociu daca ar interveni direct in conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza The Times of Israel.„Palestina nu este Ucraina”, a spus un purtator de cuvant al gruparii teroriste libaneze intr-o declarație, dupa ce SUA au mutat navele…

- Președintele Catalin Drula anunța ca USR cere adoptarea in ședința plenului reunit de marți a unei declarații de solidaritate cu statul Israel și de condamnare a atacurilor din partea Hamas.

- Guvernul chinez „condamna actiunile care aduc atingere civililor”, a declarat luni o purtatoare de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe chinez, dupa confruntari intre miscarea islamista palestinian Hamas si Israel, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- In urma atacului surpriza al grupului terorist Hamas, asupra Israelului, liderii lumii au reacționat in moduri diferite. In timp ce unele state au condamnat cu fermitate Hamas, altele au cerut incetarea violențelor. Intre timp, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel de la inceperea rebeliunii,…

- Conflictul dintre Fașia Gaza și Israel a escaladat dupa ce organizația Hamas a facut cel mai mare atac cu rachete, ucigand sute de israelieni. Se cunoaște faptul ca Hamas este impotiva politicilor SUA in Orientul Mijlociu. Așadar, care este acum decizia luata de SUA in privința razboiului din Israel.…

- Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce Hamas a lansat o ofensiva militara surpriza, lansand mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian. Evenimentele au atras imediat reactii internationale.