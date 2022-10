Solidaritate cu demonstrațiile din Iran: În timpul discursului în Parlamentul European, o eurodeputată suedeză și-a tăiat părul O eurodeputata suedeza si-a taiat parul in timpul discursului sau din Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, in semn de solidaritate cu demonstratiile antiguvernamentale din Iran declansate de moartea tinerei iranience Mahsa Amini in arestul politiei moravurilor, transmite miercuri Reuters, preluata de Agerpres. ”Pana cand Iranul nu va fi liber, furia noastra va fi mai mare decat opresorii. Pana cand femeile din Iran nu vor fi libere, noi vom fi alaturi de voi”, a declarat, in hemiciclul de la Strasbourg, Abir Al-Sahlani, care este nascuta in Irak. Apoi, luand o foarfeca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O membra suedeza a Parlamentului European și-a taiat parul marți seara (4 octombrie), in timpul unui discurs susținut in plenul Parlamentul European de la Strasbourg, in semn de solidaritate cu demonstrațiile antiguvernamentale din Iran. Acestea au fost declanșate de moartea, in custodia poliției morale,…

- Juliette Binoche, o cunoscuta actrița franceza, si-a taia o suvita din par in fata camerei, spunand ”Pentru libertate”, intr-un videoclip difuzat, miercuri, pe retelele de socializare. La fel ca ea, actritele si cantaretele s-au mobilizat in semn de sustinere cu lupta iraniencelor. Manifestatiile lor,…

- Noi proteste au avut loc sambata in tot Iranul, dupa moartea lui Mahsa Amini, arestata de politia morala in urma cu 16 zile. Demonstrațiile au intrat in a treia saptamana, iar mitinguri de solidaritate au avut loc deja in peste 150 de orașe, inclusiv la București. La Teheran au avut loc ciocniri intre…

- Asistenta umanitara britanica-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, s-a filmat cum s-a tuns, taindu-și parul, in sprijinul protestelor din Iran pentru moartea unei tinere aflate in custodia poliției.Moartea lui Mahsa Amini, o tanara de 22 de ani, care a decedat in arest dupa ce a fost arestata de poliția…

- Protestele au continuat duminica in Iran, iar #MahsaAmini a devenit unul dintre cele mai folosite hashtag-uri pe Twitter in persana, in contextul furiei iranienilor in legatura cu moartea unei tinere femei aflate in arestul politiei moravurilor, responsabila cu aplicarea regulilor stricte privind portul…

- O femeie de 22 de ani din Iran a murit, vineri, la cateva zile dupa ce a fost arestata de așa-zisa poliție a moralitații din Iran pentru ca nu respecta regulile vestimentare impuse de regimul fundamentalist, relateaza BBC. Martorii oculari spun ca Mahsa Amini a fost batuta intr-o duba de poliție dupa…

- Monica Anghel a slabit foarte mult, iar anumite companii incearca sa iși promoveze produsele și sa iși asocieze imaginea cu ea. Imaginea Monicai Anghel a fost folosita fara acordul acesteia pentru a promova picaturi care ajuta la slabit. Cantareața de 51 de ani a luat atitudine: „M-am enervat pentru…