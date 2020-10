Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca ambasadorul Romaniei in Belarus, Viorel Mosanu, a fost rechemat pentru consultari, in semn de solidaritate cu Lituania și Polonia. Ministrul spune ca Belarus trebuie sa ințeleaga ca presiunile asupra unor state membre ale Uniunii Europene nu ajuta la dialog si nu vor duce la rezultate pozitive. Masuri similare au fost luate și de Germania, Cehia, Estonia, Letonia, Bulgaria și Slovacia. Belarus a acuzat Polonia și Lituania ca s-au amestecat in afacerile interne, gazduind lideri ai opoziției și refuzand sa recunoasca…