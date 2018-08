Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Carmen Mihalcescu, care a preluat pentru ziua de luni atributiile presedintelui acestei Camere, Liviu Dragnea, considera ca solicitarea PNL, USR si PMP de convocare a unei sesiuni extraordinare in perioada 20-24 august nu intruneste toate prevederile legale si regulamentare.…

- Solicitarea de convocare a Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, in perioada 20 - 24 august, a fost depusa marti la Parlament, a anuntat liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan. "Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, luni seara, ca s-a bazat pe prevederile legale atunci nu a fost de acord cu solicitarea fostului procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi catre CSAT prin care cerea sa beneficieze in continuare de protectia SPP, precizand ca ministerul pe care il…

- L. Dragnea: Codul Penal si CPP vor fi modificate de Parlament Foto: Arhiva. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat ca la nivelul coalitiei de guvernare PSD-ALDE s-a decis ca modificarea Codurilor Penale sa fie supuse dezbaterii parlamentare. Liviu Dragnea a precizat…