Orban, vesti proaste pentru Dragnea: Zilele ii sunt numarate

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca are convingerea ca zilele lui Liviu Dragnea "sunt numarate", din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza de el si nu il vor urma in demersurile sale, scrie Agerpres . [citeste mai departe]