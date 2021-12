Stiri pe aceeasi tema

- Solicitare pentru reducerea restricțiilor, in contextul scaderii semnificative a numarului cazurilor de infectari cu COVID-19. „Nu exista justificare pentru masurile ce duc la lipsirea de drepturi și libertați” Deputatul de Brașov Ana Loredana Predescu Brașov, a solicitat analizarea posibilitații…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat joi ca noua varianta a Covid-19 ar putea avea o rezistenta mai mare la vaccinuri din cauza mutatiilor sale, desi a subliniat ca sunt necesare investigatii suplimentare.Pretul petrolului WTO, de referinta pe piata americana, a coborat cu 11,8%, sau cu 9,28…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut tarilor in care numarul cazurilor de coronavirus este in crestere sa intensifice in curand masurile de restrictie pentru a combate pandemia, conform news.ro. "Cu cat actiunile pot fi implementate mai devreme, cu atat mai putine sunt necesare masuri.…

- Incidența cazurilor de Covid in Capitala a scazut sambata, dupa mai bine de doua saptamani, sub 15‰. Potivit DSP București, sambata incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 14,8 la mia de locuitori. Ultima data cand incidența a fost mai mica de 15 la mie a fost in 12 octombrie. De atunci,…

- Ministrul polonez al Sanatații a anunțat ca țara este nevoita sa ia in calcul inasprirea restricțiilor pentru combaterea pandemiei, in cazul in care numarul cazurilor de infectare se menține ridicat.

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a trecut joi de 11 la mie, in Capitala. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Bucuresti, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a ajuns la 11,49, dupa ce miercuri a fost 10,93. Comitetul Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a…

- Studentii vaccinati anti-COVID vor avea prioritate la cazare in camine, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vineri, la festivitatea de deschidere a anului universitar de la Agronomie, precizand ca aceasta prevedere a fost solicitata de universitati si ca va fi inclusa in ordinul comun al…

- Autoritațile iau în calcul noi restricții și masuri de protecție care sa vizeze persoanele vaccinate, dar și care sa țina în frâu economia țarii. Restaurantele, chiar din zona roșie, unde incidența depașește 3 cazuri de Covid-19 la mia de…