In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau, str. Marașești, nr. 6, 0234581849, intenționeaza sa solicite de la A.N. Apele Romane – ABA Siret,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.