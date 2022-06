„Solicităm evacuarea imediată a civililor!” – spune guvernatorul Serghei Gaidai Guvernatorul regional din Lugansk, Serghei Gaidai, face un apel catre toți civilii din Lysychansk sa paraseasca localitatea, inainte ca totul sa fie ca in orașul Severodonețk aflat sub bombardamentul rusesc. Adica foarte rau. „Dragi locuitori ai comunitații teritoriale a orașului Lysychansk – scrie el pe Telegram – ma adresez voua și rudelor voastre. Din cauza amenințarii reale la adresa vieții și a sanatații, solicitam evacuarea imediata. Situația din oraș este foarte dificila. Salvați-va și salvați-i și pe cei dragi. Aveți grija de copii. Fiți siguri ca oamenii din orașele de evacuare de pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

