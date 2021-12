Solicit creșterea salariilor cu 16% pentru profesori! Vindecați educația de sărăcie! (P) Am semnat si depus, impreuna cu mai multi parlamentari USR, un amendament pentru respectarea legii: vrem cresterea salariilor cu 16- pentru profesori, respectarea legii salarizarii unice 157/2017. Amendamentul a fost votat in unanimitate ieri, in comisia de educatie si vom lupta ca el sa treaca de votul final al Parlamentului, chiar daca acum pare imposibil. Educatia este neglijata din nou, guvernul face un rau constant, investind cel mai putin in invatamant. „Profesorii" acestia din Guvern care predau incompetenta vin sa arate inca o data ca in Romania merge cu smecheria si obliga noua generatie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

