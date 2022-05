Soldatul rus judecat pentru crimă de război și-a cerut iertare văduvei căreia i-a ucis soțul Parchetul ucrainean a cerut, joi, inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, dupa ce acesta și-a recunoscut vina. ”Știu ca nu veți putea sa ma iertați, dar eu va rog sa ma iertați”, i-a spus soldatul de 21 de ani, Vadim Șișimarin, vaduvei civilului ucrainean pe care l-a ucis, transmite AFP. Primul soldat rus judecat pentru crima de razboi in Ucraina și-a cerut iertare, joi, vaduvei civilului ucrainean ucis, a transmis o jurnalista de la AFP, de la tribunalul din Kiev. ”Știu ca nu veți putea sa ma iertați, dar eu va rog… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

