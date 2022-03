Stiri pe aceeasi tema

- Soldatul ucrainean de pe Insula Serpilor, care a rostit celebrul indemn „Nava ruseasca, du-te dracu!" (Russian warship, go fuck yourself), a fost decorat pentru serviciile sale, a anuntat Ministerul Apararii de la Kiev. Soldatul, care initial fusese declarat mort alaturi de camarazii sai, a fost de…

- Cei mai afectați copii sunt in regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernihiv, Sumi, Herson, Mykolaiv și Jytomyr. Cel puțin 5 copii mor sub foc in fiecare zi.Atentatele și bombardamentele au afectat peste 400 de instituții de invațamant, dintre care 59 au fost complet distruse. Cel mai mare numar de distrugeri…

- Zelenski i-a schimbat pe șefii administrațiilor regionale Odesa și Cerkasi, punand militari in condițiile invaziei rușilor.Serhiy Hrynevetsky a fost demis, fiind numit in locul sau Maksym Marchenko, la Odesa, iar Oleksandr Skichko a fost inlocuit cu Igor Taburets, pentru Cerkasi.Zelenski a schimbat…

- Președintele Volodimir Zelenski a anunțat ca Skakun Vitaliy, un soldat ucrainean care a murit in timp ce oprea inaintarea rupelor rusești in țara, a devenit erou al Ucrainei. Barbatul nu a mai ținut cont de nimic și a luptat pentru siguranța oamenilor pana in ulima clipa.

- Skakun Vitaliy este soldatul ucrainean care și-a dat viața pentru a opri inaintarea trupelor rusești, in aceasta dimineața. Tanarul a murit dupa ce a provocat explozia unui pod pe care se afla.

- Judecatorii l-au condamnat la inchisoare cu executare pe ucigasul Rittei, un caine din rasa Amstaff, care s-a razbunat pe animal dupa ce a incercat sa il injunghie pe stapanul ei. Decizia instantei transmite un semnal clar ca oricine agreseaza sau ucide animale, risca sa ajunga dupa gratii.