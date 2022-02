Soldaţii ucraineni se antrenează la Cernobîl Soldatii ucraineni se pregatesc de o eventuala invazie ruseasca chiar in zona cea mai radioactiva din lume, la Cernobil. Ei se tem de un atac venit dinspre Belarus, astfel ca folosesc inclusiv zona parasita din jurul catastrofei nucleare din urma cu 36 de ani, pentru a-i opri pe rusi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

- Focuri de arma au rasunat printre cladirile abandonate din regiunea Cernobil. Sute de militari ucraineni au participat la exercitii de lupta urbana. Strazile pustii si blocurile parasite din Pripiat au reprezentat un teren potrivit pentru manevrele militare.

- Trupele ucrainene au facut exerciții de lupta urbana cu arme de foc, grenade și mortiere, vineri, in orașul Pripiat, oraș care a fost abandonat dupa explozia reactorului nuclear de la Cernobil, in 1986, scrie Reuters.

