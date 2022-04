Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- Mamele refugiate din Ucraina și copiii lor au oferit flori in Bucuresti in semn de mulțumire pentru sprijinul acordat de romani. „Copiii ucraineni impreuna cu mamele lor au oferit flori bucurestenilor, multumindu-le pentru sprijinul acordat si primirea calda in Romania”, anunta Ambasada Ucrainei la…

- Vitali Kliciko, primarul orașului Kiev, a prezentat cifrele victimelor din oraș în urma razboiului pornit de Vladimir Putin, președintele Rusiei, pe data de 24 februarie. Fostul mare boxer Vitali Kliciko i-a rugat pe Boris Johnson și pe Joe Biden sa ajute Ucraina cu mai multe arme,…

- Reportaj video emotionant de la Mariupol. Viktoria isi ingroapa tatal vitreg, ucis cand un obuz i-a lovit masina. Din cauza pericolelor deplasarii prin oras, la fel ca multi altii, este fortata sa sape un mormant intr-un parc public. Orasul a fost decimat de bombardamentele rusesti nediscriminatorii,…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Rusia continua sa bombardeze marile orase ale Ucrainei, iar presedintele Volodimir Zelenski le multumeste liderilor occidentali ca au impus sanctiuni Rusiei, dar le transmite ca au facut-o tarziu.

- Biserica Ortodoxa Romana a venit in ajutorul refugiaților inca din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina. Ajutorul umanitar oferit de BOR este in valoare de 18.823.874 lei, pana la data de 10 martie, anunța Biroul de Presa al Patriarhiei Romane.

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat marti sprijinul pentru Lituania in contextul tensiunilor din Ucraina, afirmand, cu prilejul vizitei la Londra a sefei guvernului lituanian Ingrida Simonyte, ca Londra si Vilnius sunt "mai apropiate ca niciodata", informeaza AFP. "Suntem alaturi…