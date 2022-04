Stiri pe aceeasi tema

- Un moment emoționant a fost filmat in Ucraina, dupa ce soldații ucraineni au eliberat mai multe sate din zona Cernihiv, care s-au aflat mai multe saptamani sub ocupația rusa. Oamenii au ieșit in lacrimi pe la porți și au incercat sa convinga soldații sa ia mancarea pe care le-o ofera. „Cat v-am…

- Mai multe sate din zona Cernihiv au fost eliberate de armata ucraineana dupa saptamani lungi de ocupație rusa, iar oamenii care locuiesc aici nu și-au ascuns bucuria la vederea militarilor ucraineni. I-au primit cu lacrimi in ochi și cu mancare, relateaza Unian, care preia imagini video postate pe canalul…

- Ambasada Rusiei in SUA a anuntat, intr-un comunicat, ca nu este adevarat ca ucraineni sunt dusi pe teritoriul Rusiei impotriva vointei lor, informeaza bbc.com. Ambasada a precizat ca Rusia are doar puncte de verificare pentru a evita "operatiunile de diversiune" ale armatei ucrainene si a le permite…

- Soldatii rusi au deschis focul asupra oamenilor care stateau la coada pentru paine in orasul Chernihiv, relateaza Suspilne Chernihiv, potrivit NEXTA, citat de ziare.com. Un raport al Procuraturii Generale din Ucraina arata ca de la inceputul razboiului au murit 97 de copii, iar peste 100 au fost raniti.…

- In lipsa forțelor de ordine, dreptatea e facuta in strada de locuitori in orașele ucrainene aflate sub asediul rușilor: jefuitorii caselor abandonate de refugiați sunt legați de stalpi, cu pantalonii in vine, și batuți cu nuiele. Fenomenul a luat amploare in ultimele zile, iar zeci de astfel de cazuri…

- „Ieri nu a ieșit nimeni din case pentru ca era prea periculos, dar astazi oamenii ies, incearca sa cumpere ceva de mancare”, a declarat un localnic din orașul-port, citat de BBC . Herson , oraș-port cheie din sudul țarii, se afla acum sub controlul Rusiei, iar un locuitor a explicat ca in oraș au fost…

- Armata belarusa a intrat, astazi, in Regiunea Cernigovșсina. Informația a fost confirmata de catre oficialii ucraineni, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Localnicii din Cernihiv au ieșit in strada și au format un lanț uman, totul pentru a opri un convoi rusesc, informeaza NEXTA. Momentul amintește opiniei publice de un alt gest simbolic in fața dictaturilor. Piața Tiananmen, 4 iunie 1989, cand un barbat a stat in fața tancurilor.