- Aflat la doar 15 kilometri de Bahmut - Ucraina, oraselul Ceasiv Iar joaca un rol logistic extrem de important in razboiul de pe frontiera de est, arata un reportaj Agerpres. Militarii care intra in lupta trec mai intai pe aici.

- Scene ce surprind lupta pentru Bahmut au devenit virale pe rețelele de socializare. In imaginile de pe camerele video montate pe echipamentul soldaților ucraineni se poate observa batalia pentru fiecare strada și cladire din ora

- La periferia orașului Bahmut luptele nu se potolesc, iar tranșeele sunt pline de cadavre ale soldaților ruși. Armata rusa, impreuna cu gruparea de mercenari Wagner, au luat cu asalt orașul fortificat din regiunea Donețk inca din vara anului trecut. Incepand cu 7 aprilie, soldații ucraineni continua…

- Mai mulți copii ucraineni rapiți de soldații lui Vladimir Putin și ținuți in tabere controlate de Rusia au fost eliberați și s-au intors acasa, dupa luni de zile in care au simțit teroarea și au fost mințiți ca au fost abandonați de parinți. Ei au avut noroc, dar in continuare nu se știe nimic despre…

- Zeci de soldați ucraineni s-au antrenat in cadrul unui stagiu de pregatire de patru saptamani oferit de forțele armate spaniole pentru a invața cum sa construiasca tranșee și poduri, inainte de a se intoarce la razboiul din țara lor. „Sper ca pot avea toate informațiile pentru a ramane in viața și pentru…

- Dupa șapte luni, luptele grele pentru orașul Bahmut se poarta acum strada cu strada și distrug drumurile rurale și așezarile din jurul sau, unde forțele ucrainene sapa tranșee in pamantul noroios ca sa-și intareasca pozițiile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ucrainene au aruncat in aer un pod de cale ferata din interiorul orasului asediat Bahmut, in ceea ce poate parea un semn ca Ucraina se pregateste de retragerea trupelor din aceasta localitate din estul tarii care este intens si continuu atacata de fortele ruse de mai multe luni, relateaza CNN.…

- Armata britanica ii antreneaza pe soldatii ucraineni sa lupte in „mod occidental” si sa foloseasca mai putina munitie decat in stilul de lupta sovietic, a declarat miercuri ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace.