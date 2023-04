Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de soldați ucraineni s-au antrenat in cadrul unui stagiu de pregatire de patru saptamani oferit de forțele armate spaniole pentru a invața cum sa construiasca tranșee și poduri, inainte de a se intoarce la razboiul din țara lor. „Sper ca pot avea toate informațiile pentru a ramane in viața și pentru…

- Doi piloti militari ucraineni se afla in prezent in SUA in vederea observarii competentelor lor pentru a-i ajuta mai bine pe teren, in timp ce Ucraina isi preseaza aliatii sa-i furnizeze avioane de lupta, inclusiv F-16, pentru a lupta impotriva Rusiei, relateaza AFP.

- Premierul Rishi Sunak i-a cerut ministrului apararii, Ben Wallace, sa analizeze ce avioane ar putea fi oferite de Marea Britanie Ucrainei, a declarat un purtator de cuvant al guvernului, citat de The Guardian. "Prim-ministrul l-a insarcinat pe secretarul apararii sa analizeze ce avioane am putea oferi,…

- Intarzierile in livrarea de arme occidentale precum rachete cu raza lunga de acțiune, sisteme antiaeriene avansate sau tancuri au limitat capacitatea Ucrainei de a prelua inițiativa și a putea lansa o contraofensiva pe un front larg și sa profite astfel de eșecurile și greșelile facute pana acum de…

- Decizia anunțata de președintele Biden, de a trimite tancuri Abrams in Ucraina, deschide calea unui ajutor și mai consistent al Occidentului in pregatirea unei așteptate ofensive in aceasta primavara.

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Ucraina a devenit un adevarat camp de testare pentru armele occidentale, in timp ce armata ucraineana nu numai ca le-a gasit noi utilizari, ci a dezvoltat și unele proprii, adaptate la nevoile lor.