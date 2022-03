Stiri pe aceeasi tema

- Victima a fost generalul-maior Oleg Mityaev, comandantul diviziei 150 de puști motorizate. Aceasta divizie a ucis sute de civili ucraineni în timpul atacului asupra lui Mariupol, noteaza 10 tv.ro. Mitiaev a comandat un grup rus în Siria. Și a fost pus la comanda noii…

- O profesoara din Melitopol povestește lucrurile mai puțin știute din manualul „Cum se cucerește un oraș”. „In programele TV rusești, care ni se pun acum pe televizoare, se spune ca cecenii au venit sa ne salveze copiii”, spune ea. De doua saptamani, orașul din sudul Ucrainei, aflat intre Crimeea și…

- Aratata cu degetul de mulți analiști militari cum ca susținerea logistica defectuoasa a trupelor de invazie din Ucraina ar fi dus la blocarea avansului in multe zone, Armata Rusiei publica un material video in care ilustreaza cum sunt susținute de fapt trupele, in ciuda unor imagini și informații recente…

- Forțele lui Vladimir Putin sunt din ce in ce mai nemulțumite de condițiile oferite in razboiul cu Ucraina. Intr-un videoclip, unul dintre soldați marturisește ca miltarii au fost lasați fara mancare de aproape 4 zile și vor sa plece acasa.

- Corespondenții agențiilor internaționale de presa, inclusiv ziariști romani, transmit de pe aproape toate fronturile ca forțele ruse agresoare continua sa atace mai multe orașe din Ucraina, punand accentul pe capitala țarii, Kiev, pe al doilea mare oraș Harkov, pe Mariupol, Lvov, Herson, oraș de acum…

- Razboi in Ucraina. Rusia a pornit invazia in Ucraina in urma cu cinci zile, dar orasele ucrainene, inclusiv Kievul, rezista. Noptile sunt in special grele, pentru ca bombardamentele se intensifica. Armata invadatoare tinteste infrastructura militara si civila, dar a nimerit si cladiri rezidentiale.…

- Soldații ruși dorm unii peste alții intr-o gara de langa granița: „5 zile nu au vazut mancare calda”. Vazuți drept agresori de NATO, Europa și SUA, soldații ruși, cantonați la cațiva kilometri de granița cu Ucraina, au propriile probleme. O asociație pentru protecția drepturilor soldaților din Rusia…