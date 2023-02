Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 8:00 - Construcția structurilor de protecție pentru instalațiile cheie de la centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei este aproape finalizata, a transmis marți agenția de știri TASS, citand un consilier al șefului operatorului centralelor nucleare din Rusia. Centrala Zaporojie,…

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Eliberarea soldatilor a fost rezultatul negocierilor intense dintre Moscova si Kiev din ultimele zile, a declarat Ministerul rus al Apararii. Soldatii rusi eliberati vor fi transportati in capitala pentru reabilitare medicala si psihologica.Intre timp, presedintia ucraineana a raportat eliberarea de…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat vineri Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie intr-un moment in care Moscova si-a inmultit masurile de stimulare a participarii la

- Oficialii ucraineni continua sa spuna ca Rusia pregatește o „vasta ofensiva de iarna”. O perspectiva care poate parea surprinzatoare pentru o armata rusa prezentata adesea ca un contigent intr-o stare deloc buna. Dar, in absența unui asalt pe scara larga, Moscova ar putea intr-adevar profita de aceasta…

- O persoana a fost ucisa și alte cinci ranite in lovituri ucrainene impotriva regiunii ruse Belgorod, la frontiera cu Ucraina. Localitațile și infrastructurile din regiune sunt frecvent atacate cu focuri de arma, adesea mortale, atribuite de catre Moscova armatei ucrainene. Distrugeri, 14 case avariate…

- Ministerul rus al Apararii a publicat marti o lista cu premiile in bani pe care le vor primi soldatii rusi care in conflictul din Ucraina reusesc sa distruga arme ale trupelor ucrainene sau sa neutralizeze mari efective ale acestora.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov sprijina decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson, spunand ca decizia a „salvat o mie de soldați care se aflau intr-o incercuire reala”, transmite CNN . „Dupa ce a cantarit toate argumentele…