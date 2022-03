Stiri pe aceeasi tema

- Forțele lui Vladimir Putin sunt din ce in ce mai nemulțumite de condițiile oferite in razboiul cu Ucraina. Intr-un videoclip, unul dintre soldați marturisește ca miltarii au fost lasați fara mancare de aproape 4 zile și vor sa plece acasa.

- „Ieri nu a ieșit nimeni din case pentru ca era prea periculos, dar astazi oamenii ies, incearca sa cumpere ceva de mancare”, a declarat un localnic din orașul-port, citat de BBC . Herson , oraș-port cheie din sudul țarii, se afla acum sub controlul Rusiei, iar un locuitor a explicat ca in oraș au fost…

- Soldații lui Vladimir Putin s-au predat ucrainenilor și vor sa plece acasa. Tinerii renunța la razboi și regreta ca au fost obligați de președintele rus sa omoare oameni nevinovați. Unul dintre ei a fost salvat de medicii din Ucraina, dupa ce a fost lovit in zona capului.

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov, in aceste zile crunte pentru țara lor. Nu au plecat, ca sutele de mii de conaționali, din cauza razboiului declanșat saptamana trecuta. Vizita lor era programata din…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de

- Soldatii rusi aflati in cautarea unei partenere au incercat sa intre in vorba cu femeile din Ucraina pe reteaua sociala Tinder, dedicata intalnirilor romantice. In plus, o ucraineanca a povestit ca i-au aparut pe Tinder profilurile unor militari rusi „aflati in zona”, informeaza New York Post. „Practic,…

- Declarația facuta marți reprezinta o noua escaladare a retoricii dure a Moscovei, intr-un moment de maxima tensiune la granița Ucrainei, unde Rusia a mobilizat peste 100.000 de militari, scrie The Moscow Times.Vladimir Putin a amenințat marți ca Moscova va avea un raspuns „tehnico-militar” la mișcarile…