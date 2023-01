Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova crearea unui centru special de reabilitare pentru soldatii raniti in luptele din Ucraina si stabilirea unui sistem de sprijin pentru militari si familiile lor, a anuntat Kremlinul. Acest centru va fi responsabil cu furnizarea de…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice țara care indraznește sa atace Rusia cu arme nucleare va fi „ștearsa de pe fața pamantului", relateaza Sky News.El a afirmat ca Rusia nu are mandat pentru a lansa un prim atac nuclear preventiv, spre deosebire de SUA, dar ca armele hipersonice…

- Nu are nicio intentie sa discute cu presedintele Putin deocamdata", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al presedintiei americane, John Kirby. "Si, asa cum a mai declarat (presedintele Biden), Putin nu a aratat absolut niciun interes pentru dialog", a spus el…

- Casa Alba a transmis vineri, 2 decembrie, ca Joe Biden nu intentioneaza pentru moment sa discute cu Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, clarificand astfel afirmațiile facute de președintele american cu o zi inainte, cand acesta a spus ca “este pregatit” sa discute cu liderul rus in anumite condiții,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus vineri cancelarului federal german Olaf Scholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit „necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia „distructiva” a Occidentului…

- Mame si sotii ale soldatilor rusi mobilizati pentru a lupta in Ucraina se reunesc in toata Rusia de cateva saptamani si cer prin mesaje video difuzate pe canale de internet in limba rusa ca presedintele Vladimir Putin sa-si respecte promisiunile facute, relateaza France Presse. Dupa ce a ordonat o mobilizare…