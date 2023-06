Soldații ruși plătesc șpagă ca să nu îi trimită comandații în prima linie a războiului Surse din media rusești arata ca mulți comandanți ai armatei ruse cer sume mari drept mita de la subordonații lor pentru a-i lasa in permisie sau pentru a-i ține departe de prima linie. Mecanismul ilustreaza adancimea corupției din armata rusa și relația de exploatare care exista intre ofițeri și soldați. Canalul de Telegram „We can explain” (n.r. – Putem explica) a publicat o investigație despre militarii din Regimentul 1439, care a suferit pierderi grave in luptele din apropiere de Avdiivka (regiunea Donețk din Ucraina). Soldații spun ca ofițerii le cer bani explicit pentru a-i trimite in permite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un comandant cecen de rang inalt, membru al parlamentului rus si un aliat apropiat al liderului cecen Ramzan Kadirov, ar fi fost ranit in Ucraina, au anuntat surse militare ruse, ceea ce a determinat insusi Kremlinul sa se declare ingrijorat, dar in final colegii lui s-au grabit sa spuna ca este in…

- Soldatii ucraineni obtin castiguri teritoriale in Bahmut, un oras care se afla in centrul unor lupte intense de mai multe saptamani, in care fortele ruse si ucrainene lupta pentru control in regiunea Donetk din estul Ucrainei, informeaza dpa. Trupele ucrainene si ruse s-au angajat din nou in lupte grele…

- Regiunea Zaporijjea, in care se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, a fost intens bombardata de trupele rusești in noaptea de 25 spre 26 aprilie. In același timp, luptele din orașul Bakhmut continua și s-a ajuns chiar la confruntari corp la corp. Trupele rusești au lansat 67 de proiectile…

- La periferia orașului Bahmut luptele nu se potolesc, iar tranșeele sunt pline de cadavre ale soldaților ruși. Armata rusa, impreuna cu gruparea de mercenari Wagner, au luat cu asalt orașul fortificat din regiunea Donețk inca din vara anului trecut. Incepand cu 7 aprilie, soldații ucraineni continua…

- Armata ucraineana anunta ca "detine" in continuare orasul Bahmut, dupa ca seful grupului paramilitar Wagner Evgheni Prigojin a revendicat cucerirea primariei orasului, relateaza AFP. "Inamicul si-a continuat neincetat asaltul la Bahmut. Insa aparartorii ucraineni detin cu curaj orasul si resping numeroase…

- Bogdan Mindrescu este secretarul de stat de la transporturi care coordoneaza sectorul aviatic. Astfel, Mindrescu este cel care are in subordine aeroporturile din București. Acest secretar de stat este susținut in aceasta poziție de ministrul Sorin Grindeanu, care l-a promovat in aceasta poziție imediat…

- Rusia transforma Avdiivka intr-un ”loc asemanator celor din filmele post-apocaplitice”, intensificandu-si bombardamentele si fortand o inchidere aproape completa a acestui oras din linia intai a frontului, a declarat duminica, 26 martie, un inalt oficial local, citat de Reuters și Agerpres. Aproximativ…

- Sapte copii traiesc in continuare in orasul Avdiivka din regiunea Donetk, a anuntat Vitalii Barabash, seful administratiei militare locale, potrivit kyivindependent.com, citat de News.ro. “Din nefericire, inca sunt copii in oras. Exista parinti iresponsabili, care isi ascund copiii si nu vor sa paraseasca…