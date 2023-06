Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii a acordat duminica medalii soldatilor, dupa ce Moscova a declarat ca fortele sale au distrus patru tancuri Leopard de fabricatie germana si cinci vehicule de lupta Bradley fabricate in SUA, in timp ce respingeau o contraofensiva ucraineana, transmite Reuters, informeaza News.ro.Citește…

- Ministrul Apararii al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat joi ca trupele sale au respins in cursul noptii o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, transmit AFP si Reuters. ‘Astazi, la ora 01.30 (22.30 GMT) a diminetii, in zona Zaporojie, inamicul a incercat sa strapunga apararile…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Ministrii apararii rus si belarus au semnat joi un document asupra desfasurarii de arme nucleare tactice ruse pe teritoriul Republicii Belarus, informeaza Reuters si TASS. Moscova va avea controlul asupra acestor arme si asupra oricaror decizii privind utilizarea lor, a declarat ministrul apararii rus…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora,…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca a trimis luni, 15 mai, un avion de vanatoare pentru a impiedica avioanele de patrulare franceze și germane sa intre in spațiul sau aerian deasupra Marii Baltice, dupa ce le-a detectat zburand spre Rusia, informeaza Reuters.Moscova a precizat, intr-un comunicat…

- Țarile aliate și partenerii NATO au trimis aproape toate vehiculele de lupta promise Ucrainei, a declarat joi, 27 aprilie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agenției de presa Reuters."Peste 98% din vehiculele de lupta promise Ucrainei au fost deja livrate. Asta inseamna peste 1.550…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si comandamentul armatei ucrainene au convenit marti sa continue apararea orasului Bahmut din estul Ucrainei asediat de trupele ruse, transmite Reuters. „In urma analizei operatiunii defensive in directia Bahmut, toti membrii (…) au exprimat o pozitie comuna…