Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Soțul vicepremierului ucrainean Olga Stefanishyna a fost ucis in timpul evacuarii civililor din Cernihiv. Soțul vicepremierului ucrainean a fost ucis vineri, potrivit deputatului Lesia Vasylenko, scrie Sky News. Barbatul a murit in timpul bombardamentelor rusești, cand incerca sa evacueze civili…

- Au mers in Ucraina sa-si faca meseria si au murit in timpul luptelor. De la inceputul razboiului, cel putin 7 jurnalisti au murit, scrie BBC. Miercuri, un reporter din Rusia a decedat in timpul unui atac cu rachete dintr-un cartier din Kiev.

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.

- Frații Klitschko, Vitali (50 de ani) și Vladimir (45 de ani), sunt dispuși sa se sacrifice pentru țara lor in razboiul cu Rusia. Cei doi mari boxeri lupta pe strazile din Kiev alaturi de armata și recunosc ca au omorat deja 6 militari ruși. Frații Klitschko au ales sa ramana in Kiev și sa apere capitala…

- Este ziua a șasea de razboi. Ucraina rezista in continuare atacurilor rusești. Iata care sunt principalele informații ale zilei, din cea de-a șasea zi de razboi, in timp real. Delegațiile din Ucraina și Rusia s-au intalnit in dupa-amiaza trecuta la granița dintre Ucraina și Belarus pentru a negocia…

- Rusia a declarat joi razboi Ucrainei, situația afectand și lumea sportului și a fotbalului, in special. Un fotbalist ucrainean ce evolueaza in Spania a afirmat ca este dispus sa iși intrerupa temporar cariera pentru a merge la razboi pentru Ucraina, impot

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat joi invazia rusa din Ucraina cu actiunile Germaniei naziste din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "Rusia a atacat Ucraina intr-un mod las si suicidar, asa cum a facut si Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial",…

- Operatiunea rusa in desfasurare in mai multe orase din Ucraina urmareste “distrugerea statului ucrainean, cucerirea teritoriului sau prin forta si instalarea unei ocupatii”, a transmis joi Ministerul de Externe de la Kiev intr-un comunicat, potrivit AFP. Kievul a facut de asemenea apel la comunitatea…