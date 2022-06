Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea companiei de cai ferate din Ucraina a anuntat ca un tren va primi numele Stefania Express, in onoarea victoriei pe care a obtinut-o Kalush Orchestra la Eurovision, informeaza The Guardian, ptrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un tribunal din Kiev va judeca primul proces pentru crime de razboi de cand Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, anunța The Guardian, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, transmite The Guardian.…

- Franta va consolida trimiterea de material militar Ucrainei precum si ajutorul sau umanitar pentru aceasta tara, a anuntat sambata Palatul Elysee, dupa o convorbire telefonica intre presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP. Fii la curent…

- Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fortele ruse au deschis focul duminica pentru a dispersa o manifestatie impotriva prezentei lor la Kahovka, un oras ocupat din sudul Ucrainei, un numar nedeterminat de persoane fiind ranite, a afirmat Liudmila Denisova, o responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, potrivit…

- Acuzatiile Rusiei ca Ucraina are arme biologice si chimice sunt false si arata ca presedintele rus Vladimir Putin are in vedere folosirea acestor arme de catre el insusi in razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, potrivit The Guardian. Fii la curent cu…

- Trupele ruse au lansat doua lovituri cu rachete intr-o zona de antrenament militar din regiunea Rivne, din nord-vestul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…