- Rusia a trecut pe poziții defensive in toate zonele sale de lupta, cu excepția Bahmut, potrivit șefului serviciilor de informații ucrainene Kirilo Budanov, relateaza The Guardian . Intr-un interviu acordat RBC Ucraina , el a declarat: „Au trecut complet la aparare poziționala peste tot. Singurele locuri…

- In așteptarea contraofensivei ucrainene – amanata se pare, din cauza unei scurgeri de informații și a lipsurilor din dotare – frontul ucrainean a ramas fixat pe aceleași coordonate fierbinți (de la nord la sud): Kremina, Bahmut, Avdiivka, Marinka, Vuhledar. In toate aceste mici orașe și in imprejurimile…

- Bombardamentele rusești au continuat și in noaptea de Invinere. Oficialii ucraineni au anunțat ca Moscova a lovit regiunile Sumi, Chernihiv, Donețk, Nikoalev și Zaporojie, scrie The Kyiv Independent.

- Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, a inființat joi o noua funcție ecleziastica pentru a supraveghea activitațile bisericii in teritoriile ucrainene ocupate Rusia, relateaza The Moscow Times.

- Grupul paramilitar rus Wagner a revendicat luni cucerirea primariei din Bahmut, oras in estul Ucrainei, afirmand ca aceasta preluare inseamna ca in prezent controleaza orasul "in sens legal", scrie AFP.

- Grupul Wagner, acuzat de numeroase crime de razboi, a trimis zeci de mii de mercenari in Ucraina ca sa lupte de partea Kremlinului. Dupa un succes important revendicat la Soledar, acum amenința sa se retraga din batalia pentru Bahmut.

- Imaginile arata patru luptatori care alearga spre monument. Aceștia au dat jos un steag ucrainean care era montat pe țeava tancului și au plantat steagul grupului Wagner pe partea de sus a tancului.

- Intr-un subsol al unui bloc de locuinte din Bahmut, orasul care este unul dintre punctele cele mai fierbinti ale frontului din estul Ucrainei, un soldat ucrainean marturiseste ca nu stie cat timp vor mai putea camarazii sai sa apere acest oras in fata inaintarii trupelor ruse, scrie France Presse…