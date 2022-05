Soldaţii ruşi au trimis acasă zeci de tone de bunuri furate din Ucraina Soldații ruși care au invadat Ucraina au furat cel puțin 58 de tone de bunuri și obiecte ale ucrainenilor de cand a inceput razboiul, conform unei investigații publicate de site-ul independent de știri Mediazona, citat de Digi24 . In investigație se analizeaza pachete trimise din 46 de sucursale al firmei de livrari SDEK, aflate in apropiere de granița cu Ucraina a Rusiei și Belarusului, dar și in Crimeea anexata. Pachetele trimise de soldații ruși au fost identificate din cauza greutații lor – fiecare pachet era de cateva ori mai mare decat un colet obișnuit. De asemenea, Mediazona a analizat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

