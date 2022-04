Soldaţii ruşi au furat substanţe letale de la Cernobîl. Unii dintre ei ar putea avea mai puţin de un an de trăit Autoritațile din Ucraina sustin ca rușii, care au ocupat fosta centrala nucleara de la Cernobil, au furat substante radioactive din laboratoarele de cercetare, iar „locatia substantelor furate este in prezent necunoscuta”, potrivit unei postari pe Facebook a agentiei de stat a Ucrainei pentru gestionarea zonei de excludere. Unii dintre soldatii rusi care s-au expus la […] The post Soldatii rusi au furat substante letale de la Cernobil. Unii dintre ei ar putea avea mai putin de un an de trait appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

