- ​Soldatii rusi trimisi la razboi in Ucraina au primit solutii injectabile pentru a fi folosite in cazul leziunilor grave, pentru ca acestia sa nu simta durere si sa poata inainta mai departe cu tehnica militara.

- Este a șasea zi de razboi in Ucraina, dupa invazia rușilor, care a venit ca o ”operațiune militara speciala”, conform primelor declarații ale președintelui rus Vladimir Putin. In a șasea zi, Ucraina inca rezista, iar președintele țarii, Volodimit Zelenski, a avut și un mesaj pentru soldații ruși.

- Soldații lui Vladimir Putin s-au predat ucrainenilor și vor sa plece acasa. Tinerii renunța la razboi și regreta ca au fost obligați de președintele rus sa omoare oameni nevinovați. Unul dintre ei a fost salvat de medicii din Ucraina, dupa ce a fost lovit in zona capului.

- Liderul de la Kremlin le-a cerut ucrainenilor sa intoarca armele. Președintele rus se adreseaza chiar in acest moment trupelor ucrainene. „Ne va fi mai ușor, daca preluați puterea”, a spus Putin intr-un limbaj extrem de dur. Vladimir Putin a calificat conducerea Ucrainei drept: „teroriști, drogați și…

- Soldatii rusi aflati in cautarea unei partenere au incercat sa intre in vorba cu femeile din Ucraina pe reteaua sociala Tinder, dedicata intalnirilor romantice. In plus, o ucraineanca a povestit ca i-au aparut pe Tinder profilurile unor militari rusi „aflati in zona”, informeaza New York Post. „Practic,…

- Situația din Zona Operaționala Donețk este tensionata, dar controlata de Forțele Comunale, asta transmit autoritațile militare de la Kiev, inormeaza NEXTA.Acesta este bilanțul orei 20.00. Bombardamentele din partea rușilor continua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un elicopter militar rus a fost lovit de forțele ucrainene joi, in regiunea Kiev, anunța Anton Gerashchenko, consilierul ministrului afacerilor interne din Ucraina. Elicopterul a aterizat forțat in Hostomel, rețiunea Kiev. Militarii din elicopter au fugit și sunt urmariți de forțele ucrainene. Ministerul…

- Alerta în regiune, dupa ce conflictul politic dintre Ucraina și Rusia continua la granițele statului ucrainean. Un reporter român trimis la Kiev vorbește despre pericolul real din inima țarii vecine cu România. Care este primul oraș ucrainean ce ar putea fi invadat de ruși. Marturisirile…