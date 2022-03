Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda din Rusia susține ca Baba Vanga ar fi prezis data la care se va incheia razboiul din Ucraina. Ce s-a descoperit in arhivele acesteia cu privire la situația acutala, dar și cand se va face pace intre cele doua țari. Cand se vor sfarși aceste atacuri potrivit prezicerilor.

- Cameramanul TV Yevhenii Sakun este primul jurnalist mort in conflictul declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Barbatul se numara printre cele cinci persoane care au decesat marți, in momentul in care o racheta a lovit turnul de televiziune din Capitala. Anunțul morții sale a fost facut de Olga Tokariuk,…

- Conflictul din Ucraina pare-se ca nu se va termina curand. Intreaga lume asista la ceea ce se intampla astazi in Ucraina, și la apelul disperat al președintelui Volodimir Zelenski catre Occident de a-i ajuta țara. De cealalta parte, motivațiile lui Putin sunt ca iși dorește o curațare a Ucrainei de…

- Intr-o stație de autobuz din capitala Ceha Praga, zeci de ucraineni se imbarca in autobuze pentru a se indrepta spre casa, cautand sa se reintalneasca cu familia sau sa-și apere națiunea de ruși. In timp ce zeci de mii de oameni fug din Ucraina, Iulia Peliukh-Korniichuk se indreapta in sens invers.…

- Germania va investi 100 de miliarde de euro (113 miliarde de dolari) intr-un fond special pentru modernizarea armatei țarii și pentru a crește anual cheltuielile pentru aparare la peste 2% din produsul intern brut. Anuntul a fost facut de cancelarul Olaf Scholz. Nemtii vor contribui la fortificarea…

- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit agerpres.ro.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca o parte din soldații ruși se retrag de la granița cu Ucraina. Anunțul a venit dupa ce, inalți oficiali americani au declarat pentru publicațiile inetrnaționale ca Rusia ar putea ataca Ucraina pe 16 februarie. Generalul maior Igor Konashenkova, purtatorul…