- In noaptea de joi spre vineri, in Piata Rosia din Moscova, s-a desfasurat prima repetitie nocturna a paradei militare dedicata Zilei Victoriei, sarbatorita de Rusia in fiecare an, la 9 Mai. Potrivit presei...

- Miercuri 25 aprilie incepand cu ora 17.00 la Alba Mall, Alba Iulia se va desfașura cea de-a IX-a ediție a paradei „Green Fashion Show” care marcheaza finalul Campaniei „eCOol” 2018, o inițiativa care vizeaza sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice fața de necesitatea protejarii mediului inconjurator.…

- In centrul municipiului Piteștiul a avut loc vineri, 20 aprilie, "Parada florilor", care precede deschiderea oficiala a ediției cu numarul 41 a Simfoniei Lalelelor. Invitata la eveniment a fost si Viorica Dancila. Cu aceasta ocazie, autoritatile au pregatit inclusiv o defilare a unor copii de gradinita,…

- Soldații ruși din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse (GOTR) dislocat in regiunea transnistreana vor participa la parada militara din 9 mai curent de la Tiraspol. Despre aceasta a anunțat Districtul militar de vest al Ministerului Apararii al Rusiei.

- Recent la Moscova, Barvikha Luxury Village, a avut loc demonstrația colecției noi a creatoarei ruse Alla Verber, iar pe langa modelele profesioniste au participat și copiii mai multor vedete din Rusia.

- Subunitati ale corpului puscasilor marini americani s-au pregatit in Norvegia pntru un ipotetic conflict militar cu Rusia si Coreea de Nord in conditii meteorologice asemanatoare iernii din cele doua tari, scrie Defense News.

- Soldatii danezi trebuie sa aiba grija in barurile estoniene la contactele cu femeile frumoase. Ele pot spiona pentru Rusia. La inceputul lui ianuarie, 200 de soldati ai unitatii mecanizate daneze i-au inlocuit pe francezii care au stationat in Estonia in cadrul intaririi de catre NATO a flancului estic.…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…