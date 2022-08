Soldații lui Putin încearcă să avanseze în regiunea Donețk – analiză ISW Forțele rusești au decis probabil sa atace frontal Avdiivka de pe teritoriul ocupat al regiunii Donețk, in loc sa aștepte ca forțele ucrainene sa se retraga din pozițiile defensive pregatite ca urmare a operațiunilor rusești de invaluire la nord-est de localitate, se arata in evaluarea publicata in noaptea de marți spre miercuri a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). De asemenea, informații neconfirmate de pe rețelele de socializare sugereaza ca Iranul ar fi trimis primul lot de drone in Rusia. Ministerul rus al apararii incearca probabil sa atenueze ecourile pe care utilizarea eficienta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

