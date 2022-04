Soldații lui Putin folosesc metode mișelești pentru a scăpa de civili. O bunică a primit o cutie de lapte în care se afla o bombă O bunica din Ucraina a scapat de moarte ca prin minuni, dupa ce un soldat rus i-a dat o cutie de lapte plina cu explozibili. Potrivit presei locale, ar fi o practica obisnuita ca soldații ruși sa pretinda ca acorda ”ajutor umanitar”. Dar cand pensionara din orașul asediat Herson a mers sa deschida cutia, a observat fire atașate de capac. Investigațiile ulterioare au aratat ca firele duceau de fapt la un detonator. Fiul a declarat presei locale: „Mama mea pensionara a observat ca este ceva in neregula cu acest lapte, de parca cineva ar fi baut din el inainte sau parca ar fi fost rupta cutia. Ea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

