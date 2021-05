Stiri pe aceeasi tema

- Militarii israelieni au patruns in Fasia Gaza in zona frontierei, pentru misiuni punctuale, fara a avea deocamdata intenția sa avanseze. Armata israeliana a anuntat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca nu intentioneaza sa invadeze Fasia Gaza, precizand ca operatiunile militare continua prin raiduri…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana. Deocamdata, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana. Deocamdata, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni…

- Trupe israeliene au intrat in Fasia Gaza in cadrul operatiunii militare in curs impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas, a anuntat vineri armata, transmite AFP. "Aviatia israeliana si trupele terestre desfasoara un atac in Fasia Gaza", a declarat armata intr-un mesaj scurt. Intrebat de AFP,…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Trupele israeliene au intrat în Fâșia Gaza ca parte a operațiunii militare în curs împotriva mișcarii islamiste palestiniene Hamas, au declarat vineri reprezentanți ai armatei, potrivit AFP."Forțele aeriene israeliene și trupele terestre efectueaza un atac în…

- Metropola israeliana Tel Aviv a fost tinta, marti seara, a unui atac masiv cu rachete lansate din Fasia Gaza, dupa ce armata israeliana a distrus o cladire cu 13 etaje, turnul Hanadi, considerata un fief al mișcarii Hamas. Premierul israelian, care a promis o riposta dura, și-a avertizat concetațenii…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…